Coronavirus in Nazionale: El Shaarawy positivo: “Ma carica virale bassa” (Ansa)

Caso di coronavirus nella Nazionale italiana di calcio: Stephan El Shaarawy è positivo, anche se la carica virale è bassa, ha spiegato il medico della Nazionale

L’ex calciatore giallorosso Stephan El Shaarawy è positivo al coronavirus: è lui il caso di positività tra gli azzurri della Nazionale di Roberto Mancini.

Lo ha annunciato il medico della nazionale, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l’Olanda di Nations League.

Le parole del medico della Nazionale

“Il tampone di El Shaarawy è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo”, ha spiegato il medico.

Al successivo test sierologico, infatti, il calciatore azzurro è risultato negativo per cui adesso resta in isolamento in attesa dell’esito del secondo tampone, ha spiegato Ferretti, responsabile dell’area medica della Figc. (Fonti: Ansa, Agi)