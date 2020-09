Il calciatore del Brescia Ndoj è finito nella bufera per essere uscito di casa nonostante fosse consapevole di essere positivo al coronavirus.

Ovviamente Ndoj, dopo essere stato colto in flagrante dai Carabinieri, è stato multato e denunciato per l’accaduto.

“Ho sbagliato. Non dovevo uscire di casa. É vero. Mi dispiace chiedo scusa, volevo solo prendere un po’ d’aria perché da settimane non uscivo, ma accusatemi solo di questo.

Non fatelo per colpe che non ho perché non ho mai messo in pericolo nessuno, ho salutato degli amici incontrati per caso, da lontano, e non sono mai entrato in nessun bar”.