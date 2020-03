NEWCASTLE (INGHILTERRA) – Ogni tipo di prevenzione è giustificata per combattere il coronavirus. Come scrive La Repubblica, lo pensano sicuramente dirigenti e allenatore del Newcastle, che hanno proibito ai giocatori le tradizionali strette di mano che precedono, a mo’ di saluto, ogni sessione di allenamento.

“Era un rituale stringerci la mano ogni mattina, ma l’abbiamo impedito in seguito a consigli medici – ha detto il mister dei ‘Magpies’ Steve Bruce – Abbiamo un buon medico e ci terra’ vigili su cio’ che dovremmo fare. Siamo attenti a cio’ che si dice in televisione e speriamo che la situazione non peggiori nel Regno Unito”.

Come riporta La Repubblica, il successore di Rafa Benítez sulla panchina del St. James Park, ha pero’ negato che ci siano giocatori o membri dello staff infetti: “Non ce ne sono ma in centri chiusi come questo devi stare attento. A Natale qualcosa di simile e’ successo con un altro virus che non era il coronavirus e che ci ha portato a mandare a casa diverse persone”.

Coronavirus, la partita amichevole tra Inghilterra e Italia non è in pericolo: lo fa sapere la Federcalcio inglese.

Greg Clarke, presidente della Federcalcio inglese e vicepresidente della Fifa, ha detto di aspettarsi che le amichevoli internazionali dell’Inghilterra contro l’Italia e la Danimarca si giochino regolarmente a Wembley. “Stiamo programmando sulla base del fatto che si giocheranno”, ha detto Clarke, a Sky Sports News.

“Se il Governo decide di cambiare politica, ovviamente aderiremo a tale politica – ha aggiunto -. Fare presto chiarezza è la cosa migliore, ma i fatti stanno cambiando così rapidamente che non si può stabilire esattamente come sarà la situazione tra un mese. Capisco il problema”. (fonti ANSA e La Repubblica).