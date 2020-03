ROMA – Massimo Oddo, ex calciatore di Lazio e Milan che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006 con la maglia della Nazionale Italiana, ha scritto un post su Facebook sul coronavirus attaccando duramente i runner.

Riportiamo di seguito, il post pubblicato su Facebook dall’ex calciatore della Nazionale Italiana.

“Ma io dico,gli operatori sanitari si sacrificano per noi e rischiano il contagio,tanta gente sta morendo ,gli ospedali sono al collasso,molta gente e’ obbligata a lavorare anche per garantire la “nostra sopravvivenza”,e leggo che il problema di tanta gente e’, “se si può andare a correre”. Ma non rompete i coglioni e state a casa,anche nel rispetto di tutte queste persone!! Solo questo ci chiedono.. #coronavirus #collaborate”.

Il post di Massimo Oddo è diventato virale sui social network perché ha raccolto moltissimi like, commenti di approvazione e condivisioni su Facebook.

I runner sono degli irresponsabili. Non è necessario andare a correre al parco per fare attività cardio. Ci sono molti circuiti, anche a corpo libero, che permettono di tenersi in forma da casa.

Non solo, per gli amanti della corsa esistono molti macchinari che permettono di riprodurre il movimento anche da casa. L’importante è uscire il meno possibile. La corsa al parco non è un motivo valido per mettere a repentaglio la salute degli altri.