TORINO – Oriana Sabatini ha di nuovo il coronavirus. La fidanzata di Paulo Dybala, che pochi giorni prima era risultata negativa, si è sfogata attraverso un post pubblicato sui social. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“Il 21 io e Paulo siamo risultati positivi, 3 giorni dopo ero negativa e ieri ancora positiva. Non so come funziona e perché in cosi pochi giorni le cose sono cambiate. Forse era un falso negativo. Questo dimostra quanto poco sappiamo riguardo questo virus”

Pochi giorni prima, Osvaldo Sabatini, noto attore sudamericano e papà di Oriana, aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Sono stati giorni durissimi, sentivamo brutte notizie dall’Italia già prima e, appena saputo della positività di Oriana e Paulo, la preoccupazione è diventata enorme: so che sono giovani e forti, ma l’incertezza ti distrugge e la lontananza non aiuta. Avrei preso il primo aereo per darle supporto morale, ma è vietato.

Come sto adesso? Io un filo più calmo, ma ancora preoccupato. In attesa del risultato di Paulo, Oriana è negativa al secondo test ma, finché non c’è il terzo tampone che riconfermi la negatività, non possono rilassarmi. La Juve li assiste in tutto, ormai stanno abbastanza bene, ma si sa così poco del virus…”.