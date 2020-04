BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Osvaldo Sabatini, attore famosissimo in Sud America e papà di Oriana Sabatini, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare delle condizioni di salute della figlia e del fidanzato Paulo Dybala.

Osvaldo sta vivendo malissimo questa situazione perché non può raggiungere la figlia a Torino per le restrizioni imposte dal governo locale per frenare l’avanzata del coronavirus in Argentina.

Oriana è risultata negativa al secondo tampone ma potrà tirare un sospiro di sollievo solamente in caso di un’altra negatività al terzo tampone. Dybala sta meglio ma anche lui è in attesa di ulteriori certezze.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Osvaldo Sabatini ai microfoni della Gazzetta dello Sport.