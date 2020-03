Coronavirus, le palestre si adeguano all'emergenza: lezioni a numero chiuso, sala pesi dimezzata...

ROMA – Dispenser con disinfettanti, lezioni a ‘numero chiuso’ e maggiore distanza in sala pesi. Sono le precauzioni messe in atto da alcune palestre di Roma all’indomani delle nuove misure per fronteggiare il coronavirus.

“Le nostre palestre stamattina sono regolarmente aperte – spiega Elisabetta Canafoglia general manager di una catena fitness che conta sei strutture a Roma tra cui una a Villa Borghese – Cerchiamo di rispettare il più possibile le nuove indicazioni. Già da tempo abbiamo installato distributori di disinfettanti in tutte le sale e gli ambienti di notte vengono sanificati”.

In più si cerca di “ridurre al minimo il contatto tra i clienti con lezioni fitness a ‘numero chiuso’, dimezzando il numero dei partecipanti e consentendo così la distanza di circa un metro e mezzo – aggiunge – C’è inoltre l’obbligo dell’asciugamano per i clienti e in sala pesi i macchinari possono essere utilizzati uno sì e l’altro no. Siamo ora in in attesa di capire le indicazioni per gli sport da combattimento. La nostra intenzione – assicura la general manager – è far recuperare le lezioni perse se dovesse chiudere il corso dei bambini”.

Per le palestre è “economicamente un danno” sottolinea spiegando che nell’ultimo mese si è registrato un calo “del 30 per cento” circa e che oggi c’è “molta meno gente del solito”. (fonte ANSA)