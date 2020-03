BIRMINGHAM (INGHILTERRA) – Pepe Reina sta ancora combattendo contro il coronavirus ma il peggio sembra passato.

A svelarlo è stesso portiere dell’Aston Villa, con un passato italiano tra Napoli e Milan, nel corso di una intervista rilasciata a Ivan Zazzaroni per Il Corriere dello Sport.

Reina ha vissuto momenti di terrore dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le sue dichiarazioni sono riportate da repubblica.it che cita Il Corriere dello Sport.

“Sono chiuso in casa da 18 giorni, per fortuna il fisico ha reagito bene ma fin dai primi sintomi non ci sono stati dubbi che avessi contratto il Covid-19.

Febbre, tosse secca, un costante mal di testa e senso di spossatezza. Il momento in cui ho avuto paura è stato quando per 25 minuti mi è mancato l’ossigeno, come se la gola si fosse ristretta e l’aria non riuscisse più a passare.

Ora sto meglio, ma la prima settimana l’ho passata chiuso in una stanza. In casa con me ci sono mia moglie, i nostri 5 figli e i miei due suoceri – prosegue l’ex Milan e Napoli in un’intervista al Corriere dello Sport –

Da loro faccio ancora attenzione a tenermi a distanza, perché non sono più giovanissimi. Ho passato alcuni momenti non semplici, ma alla fine è stata come una forte influenza”.