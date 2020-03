Coronavirus, Romano Perticone mette all’asta maglia di Davide Astori per beneficenza (foto Instagram)

PADOVA – Romano Perticone, calciatore del Cittadella con un passato in Serie A, mette all’asta la maglia dell’amico Davide Astori per raccogliere dei fondi per la croce Bianca di Melzo.

Riportiamo di seguito, l’annuncio postato su Instagram da Romano Perticone. La maglia in questione è quella indossata da Davide Astori in un vecchio Empoli-Roma.

Perticone giocava con l’Empoli ed i due calciatori hanno scambiato le maglie al termine della partita.