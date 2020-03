COPENAGHEN (DANIMARCA) – Pione Sisto nei guai per aver violato la quarantena.

L’attaccante del Celta Vigo ha deciso di far ritorno in Danimarca, dove vive il resto della famiglia, ma per farlo non ha potuto prendere l’aereo, per le restrizioni vigenti per combattere l’emergenza coronavirus, così ha percorso ben tremila chilometri in auto.

Il club è andato a cercarlo nella sua casa di Vigo visto che non rispondeva al cellulare ma l’ha trovata vuota.

I dirigenti del Celta hanno continuato a chiamarlo insistentemente ma hanno ricevuto una risposta solamente dopo l’arrivo del giocatore a Copenaghen.

Pione Sisto ha violato la quarantena di nascosto del club, poi è sparito per giorni comportandosi in maniera poco professionale.

L’attaccante danese verrà punito severamente per la sua condotta non appena farà ritorno in Spagna.

Pione Sisto è nato a Kampala, in Uganda, da genitori del Sudan del Sud. Poi, a due anni, si è trasferito con il resto della famiglia in Danimarca.

Qui ha iniziato il suo percorso calcistico fino ad arrivare in Serie A ed a vestire la maglia della Nazionale Danese di Calcio.

Dopo aver segnato venti gol con la maglia dei danesi del Midtjylland, Sisto è stato acquistato dagli spagnoli del Celta Vigo. Nel campionato spagnolo, ha segnato 12 gol in 108 presenze.