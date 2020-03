ROMA – Dopo l’appello di Damiano Tommasi, “Fermiamo il calcio” (qui l’approfondimento), è arrivato anche quello di Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo Sassari ed ex stella della Nazionale Italiana di basket: “Niente porte chiuse, dobbiamo proprio smettere di giocare. E’ l’unica soluzione per tutelare la salute degli atleti. Il basket è uno sport di contatto. Non ha senso giocare, troppe incongruenze”.

“C’è un decreto del governo che impone di stare a un metro di distanza, io però se vedo i miei ragazzi a un metro dagli avversari mi inca..o clamorosamente. Per me è assurdo. Ci sono delle incongruenze, bisognerebbe fermare tutto e andare uniti e decisi nella stessa direzione. I giocatori in campo sudano, urlano, starnutiscono, tossiscono e non stanno a un metro di distanza. Io gli chiedo di stare attaccati e difendere, questa cosa non la capisco”.

Damiano Tommasi, che dopo aver smesso di giocare a calcio è diventato presidente dell’associazione italiana calciatori, ha chiesto di fermare il calcio giocato dopo la chiusura della regione Lombardia per le ormai note vicende del coronavirus (qui l’approfondimento).