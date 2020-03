Coronavirus, dopo il Qatar annullato anche MotoGp in Thailandia

ROMA – Dopo quello in Qatar è stato rinviato, causa coronavirus, anche il gran premio di motociclismo in Thailandia. Gran Premio che era in programma a Buriram il 22 marzo. Lo ha annunciato il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. “Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso – ha detto Anutin, che è anche ministro della Sanità -. È nell’interesse del Paese e dei partecipanti”. Al momento non ci sono commenti sulla vicenda da parte della Dorna che organizza il Motomondiale.

L’annuncio da parte del governo thailandese arriva il giorno dopo la cancellazione del Gp del Qatar, prima gara della stagione, che si sarebbe svolta l’8 marzo ma solo per quanto riguarda la MotoGP.

A questo punto l’avvio della stagione della classe regina è rimandato al GP delle Americhe in programma ad Austin in Texas il 5 aprile.

Questo, in origine, il calendario gare del MotoGp 2020

08 marzo GP Qatar* – Losail International Circuit

22 marzo GP Tailandia – Chang International Circuit

05 aprile GP delle Americhe – Circuito delle Americhe di Austin

19 aprile GP Repubblica Argentina – Termas de Rio Hondo

03 maggio GP Spagna – Jerez Ángel Nieto

17 maggio GP Francia – Le Mans

31 maggio GP Italia – Autodromo del Mugello

07 giugno GP Catalunya – Circuito di Barcellona-Catalunya

21 giugno GP Germania – Sachsenring

28 giugno GP Olanda – TT Circuit Assen

12 luglio GP Finlandia** – KymiRing

09 agosto GP Repubblica Ceca*** – Circuito di Brno

16 agosto GP Austria – Red Bull Ring

30 agosto GP Gran Bretagna – Silverstone

13 settembre GP San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli

04 ottobre GP Aragón – MotorLand Aragón

18 ottobre GP Giappone – Motegi Twin Ring

25 ottobre GP Australia – Philip Island

01 novembre GP Malaysia – Sepang International Circuit

15 novembre GP Comunità Valenciana – Ricardo Tormo

Fonte: Ansa