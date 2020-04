TORINO – L’incubo è finito per Daniele Rugani e per la fidanzata Michela Persico.

Sia il calciatore della Juventus che la sua compagna, che è anche incinta, sono riusciti a guarire dal coronavirus e hanno potuto riabbracciarsi.

Rugani è stato il primo calciatore di Serie A a risultare positivo al coronavirus, poco dopo se lo è preso anche la fidanzata.

Da quel momento in poi, Rugani e la Persico sono stati divisi e isolati.

La Persico ha continuato la quarantena nella loro abitazione mentre Rugani l’ha trascorsa nello J-Hotel monitorato di continuo dallo staff medico della Juventus.

Non appena si sono riabbracciati, Rugani ha deciso di postare sui social questa splendida dichiarazione d’amore per la compagna e per il figlio in arrivo.

“Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro.

Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile.

Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre.

Finalmente negativo, finalmente tutti insieme ❤️

.

We’ll tell you about the time we had to spend far from each other.

We’ll tell you that it was the right choice, but it was difficult too.

And above all we’ll tell you how magic it was to hug again, the three of us.

Together at last ❤️

#grazieatutti #family #RestateACasa”.