ISTANBUL (TURCHIA) – Peggiorano le condizioni di Rüştü Reçber, ex portiere del Barcellona e della Nazionale Turca nominato migliore al mondo nel suo ruolo nel 2003, e ora positivo al coronavirus.

Il giocatore è ricoverato nella sua Turchia da giorni, dopo l’annuncio della positività fatto dalla moglie al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti.

Secondo i media locali, ripresi dallo spagnolo Marca, Rüştü Reçber, 46 anni, sarebbe in condizioni critiche.

La sua scelta di non mettersi in quarantena al ritorno dagli Usa aveva suscitato le proteste social anche dei suoi ex tifosi dei tempi del Galatasary, ma ora tutti sono col fiato sospeso per l’evoluzione delle sue condizioni cliniche.

Rüştü Reçber, una carriera di successo: è stato inserito nella lista dei 125 calciatori più forti del mondo secondo la FIFA.

Rüştü Reçber è stato il portiere della squadra dell’anno UEFA nel 2002. Nel 2003 la FIFA l’ha premiato col titolo di miglior portiere del mondo.

Nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla FIFA in occasione delle celebrazioni del centenario della federazione.

Spesso si apponeva un segno di tintura nera sotto entrambi gli occhi, per evitare il riverbero della luce dei riflettori.

(fonti ANSA e Wikipedia).