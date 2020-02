GENOVA – La Sampdoria è ripartita questa mattina intorno alle 10 dal ritiro di Milano dove si trovava in vista del match di questa sera a San Siro con l’Inter poi rinviato per l’emergenza Coronavirus. Soltanto nella tardissima serata di ieri i blucerchiati hanno ricevuto la notizia del rinvio.

La squadra di Claudio Ranieri è arrivata poi nel quartier generale di Bogliasco per una sgambata iniziata poco dopo le 12.30.

Coronavirus, tutte le partite di Serie A che sono state rinviate.

La partita tra l’Inter e la Sampdoria non è stata l’unica ad essere rinviata per l’allerta sul Coronavirus. Sono state rinviate anche le seguenti partite di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma.

Dai prossimi turni di campionato, le squadre delle regioni interessate dal Coronavirus dovrebbero disputare le partite a porte chiuse. Altri rinvii non sono possibili perché sarebbe complicato collocare tutte queste partite in un calendario è già abbondantemente intasato.

Non sono state rinviate solamente le partite di Serie A, è stato rinviato anche il match tra Ascoli e Cremonese in Serie B, diverse gare del campionato Primavera e praticamente tutte le partite dei campionati dilettantistici che si dovevano disputare in Lombardia e nelle altre regioni colpite dal Coronavirus (fonte ANSA).