Coronavirus, Sarri e lo stop al campionato: “Giusto togliere due ore di svago?”

ROMA – Maurizio Sarri batte l’Inter e poi a fine partita dice la sua sulla possibilità di fermare il campionato per via dell’emergenza coronavirus:

“Io posso parlare di calcio, ma se c’è una categoria di persone che mi fa paura sono i tuttologi. Io faccio l’allenatore e la mia conoscenza è troppo limitata per avere un’idea precisa su cosa sia giusto fare. L’unica cosa che mi sono domandato oggi è se sia giusto togliere due ore di divertimento e svago alle persone chiuse in casa. La sensazione della paura quando giochi non ce l’hai, ma quanto sia grande questo rischio per noi non lo so”.

Capitolo Dybala.

“È una considerazione che ho fatto ieri col mio staff, perché partendo con Douglas Costa titolare avevamo più soluzioni a partita in corso. Dybala, ma anche Cuadrado spostato alto. Sapevamo che Paulo poteva essere la carta giusta per vincerla”.

Capitolo Ramsey,

“Ramsey sostiene che quella di mezzala è la sua posizione, perché ha più campo davanti e vede meglio i tempi di inserimento. Sicuramente anche a livello fisico è migliorato rispetto a quando faceva il trequartista, però ora in quel ruolo sta facendo bene”.

Fonte: Ansa, La Gazzetta dello Sport.