BENEVENTO – Pasquale Schiattarella, una delle stelle del Benevento Calcio che ha letteralmente dominato la Serie B, ha parlato dello stop del campionato per coronavirus in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Schiattarella ha fatto notare che questo stop non è un problema per la sua squadra. Il Benevento ha talmente tanti punti di vantaggio sulla seconda che potrebbe vincere il campionato anche non scendendo più in campo.

Le dichiarazioni rilasciate da Pasquale Schiattarella ai microfoni del Corriere dello Sport sono riportate da tuttomercatoweb.com.