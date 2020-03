ROMA – Quando l’allievo supera il maestro. Per una volta, è la Serie B a salire in cattedra. La seconda serie calcistica italiana ha saputo gestire l’emergenza del coronavirus nel migliore dei modi. Mentre in Serie A si gioca con il contagocce, fino ad adesso è stata rinviata solamente una partita in Serie B, Ascoli-Cremonese del 22 febbraio (25sima giornata). Rinvio che scatenò non poche polemiche con le proteste veementi del patron del club marchigiano.

Serie B e Coronavirus, polemiche solamente dopo il rinvio di Ascoli-Cremonese.

Massimo Pulcinelli, presidente dell’Ascoli, scrisse questo su Instagram: “E’ ufficiale rinviata! Paese assurdo! Ridicolo! Gestito da irresponsabili! Lo stadio?? Il luogo meno pericoloso al mondo! Ora chiudiamo tutti gli esercizi pubblici x la paura!”.

La Serie B ha recepito con facilità le direttive del governo. Le gare non sono state rimandate perché sono state disputate regolarmente a porte chiuse. Non sono state rinviate nemmeno le partite del Cittadella, il cui stadio si trova ad appena 60 km da Vo’ Euganeo.

Tutto questo è stato reso possibile dalla grande organizzazione della Serie B e dal comportamento esemplare dei presidenti dei club che non si sono accapigliati come sta accadendo in Serie A. Insomma, per una volta è la massima serie del calcio italiano ad andare a scuola dalla Serie B…