ROMA – Un decreto per giocare le partite di calcio a porte chiuse nelle zone a rischio, vista la situazione emergenziale per coronavirus. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha già proposto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo schema di decreto ministeriale che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da coronavirus. La decisione, spiegano fonti ministeriali, è già stata presa ieri sera e lo schema è pressoché ultimato.

Domenica il presidente del Consiglio aveva spiegato, proprio riguardo alle partite: “Soffriremo un poco, ma in questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valutaremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno”. (Fonte: Ansa)