ROMA – Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato alla carica, rinnovando la richiesta per la trasmissione delle partite di Serie A in chiaro, vista la crescente emergenza dopo diffondersi del coronavirus, che ha portato alla decisione di giocare i match a porte chiuse. In attesa di conoscere la decisione sulle partite di Serie A, la Serie C ha annunciato che trasmetterà tutte le partite in chiaro (qui l’approfondimento).

Coronavirus, Spadafora insiste: “Le partite in chiaro possono sollevare il morale dei cittadini in un momento così complicato”.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal ministro dello sport Spadafora ai microfoni dell’Ansa.