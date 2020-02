ROMA – “Abbiamo da poco concluso l’incontro alla Protezione civile con il premier Conte e in collegamento con i presidenti delle Regioni. Monitoriamo passo dopo passo e in questo momento non ci sono le condizioni e i motivi per estendere i provvedimenti restrittivi ad altre regioni, nel modo più assoluto.

Se i dati non ci danno indicazioni diverse potrebbe anche darsi che dal due marzo (lunedì) non prolungheremo lo stop agli eventi sportivi. Monitoriamo l’evoluzione nei prossimi giorni”.

Lo ha detto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, prima di entrare al Coni per partecipare al Consiglio Nazionale a proposito delle misure restrittive per il coronavirus già prese in sei regioni.

Coronavirus, Rai si candida per trasmettere in chiaro Juventus-Inter e le altre partite a porte chiuse.

La Rai ha appena manifestato alla Lega Calcio la propria disponibilità a trasmettere in chiaro sul canale a più larga diffusione le partite che saranno disputate nel prossimo turno a porte chiuse. Lo apprende l’Ansa da una fonte qualificata dell’azienda di servizio pubblico.

“Lo facciamo – spiega la fonte – a tutela dell’ interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99, 87 % della popolazione italiana”. (fonte ANSA).