NORWICH (INGHILTERRA) – Timm Klose, come tanti altri calciatori professionisti, sta condividendo su Instagram e sugli altri social network tutto quello che fa durante la quarantena da coronavirus.

E’ un modo come un altro per tenere rapporti con i fan e per far sapere loro quali sono le passioni del loro campione del cuore.

In questi giorni, Timm Klose ha condiviso diverse storie su Instagram mentre si allenava, in altre guardava dei film o delle serie tv su Netflix.

Fino a qui, niente di male o niente di strano. Peccato che in una di queste storie, mentre nella finestra in evidenza c’era un programma in onda su Netflix, in una delle finestre minori c’era il collegamento ad un noto sito a luci rosse.

Questa piattaforma a luci rosse, ha deciso di offrire a tutti gli utenti contenuti gratuiti che in tempi normali sono a pagamento.

Evidentemente, tra i fruitori di questo sito a luci rosse, c’è anche il calciatore del Norwich City.

Questo dettaglio, che al calciatore è sfuggito, altrimenti non avrebbe condiviso la storia su Instagram, è stato notato dai suoi fan che hanno iniziato a ironizzare su questo suo “particolare” passatempo.

Klose è nato a Francoforte ma ha deciso di giocare con la Nazionale Svizzera. Prima di approdare al Norwich, in Premier League, ha giocato in Svizzera, con Thun e Basilea,e in Germania, con Norimberga e Wolfsburg.