HANNOVER (GERMANIA) – Dopo i calciatori positivi in Italia, ecco il primo caso di giocatore positivo al coronavirus in Germania. Si tratta di Timo Hübers, difensore dell’Hannover 96, club che milita nella Serie B del calcio tedesco.

Timo Hübers, che è completamente asintomatico, sarebbe stato infettato durante un evento nella città di Hildesheim. Come lo ha scoperto? Un suo amico, che lo aveva accompagnato all’evento, si è sentito male, così il calciatore ha deciso di sottoporsi al tampone.

Il tampone ha dato esito positivo e Timo Hübers, dopo essersi consultato con lo staff medico dell’Hannover 96, ha deciso di iniziare il suo periodo di isolamento da casa. In questo modo, Timo Hübers, non ha contagiati gli altri suoi compagni di squadra e ha evitato problemi anche agli avversari dell’Hannover 96.

Nel corso della sua carriera da calciatore professionistico, Timo Hübers ha vestito le maglie di Colonia e Hannover 96. Con il Colonia, non è mai riuscito a giocare in prima squadra ma ha collezionato 21 presenze con un gol nella seconda squadra.

Dopo essere approdato all’Hannover, ha giocato prima con la seconda squadra e poi in un secondo momento è diventato un titolare inamovibile della prima squadra. Con l’Hannover 96 ha giocato sia in Bundesliga, che è la Serie A del calcio tedesco, che in seconda divisione, dove si trova il club in questo momento.