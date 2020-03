ROMA – “Fermiamo il campionato, stop al calcio! Prima di tutto la salute…“. Questo è l’appello appena pubblicato su Twitter da Damiamo Tommasi, ex calciatore della Nazionale Italiana e presidente dell’associazione calciatori. Tommasi non si è limitato a scrivere questo ma ha anche taggato i soggetti interessati: la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Fifa, la Uefa, l’associazione calciatori e la Figc.

Coronavirus, Gravina: “Fermare il campionato in caso di contagio di un calciatore?Non possiamo escludere nessuna ipotesi”.

Poche ore prima della chiusura della Lombardia, si era pronunciato sull’argomento il presidente della Figc Gabriele Gravina. Le sue dichiarazioni ai microfoni della Rai sono riportate dall’Ansa.