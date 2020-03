ROMA – “L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia per il coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio”.

Così all’ANSA il presidente dell’Associazione calciatori, Damiano Tommasi commenta l’ipotesi avanzata dal dg del Getafe che l’Uefa possa proporre di recuperare la gara di Europe League con l’Inter in un paese terzo.

“Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro” ha aggiunto.

Tommasi si è espresso in questi termini dopo la proposta della Uefa di giocare Inter-Getafe in gara secca in campo neutro. Proposto che varrebbe anche per Siviglia-Roma di Europa League e per Barcellona-Napoli. La Uefa vuole che queste partite vengano giocate, a costo di disputarle in un campo neutro.

Tutto questo perché il decreto spagnolo ha emanato un decreto che vieta voli da e per l’Italia. Quindi le squadre spagnole non possono andare a giocare in Italia e quelle italiane non possono volare in Spagna per onorare i loro impegni europei.

Un possibile campo neutro, poteva essere uno stadio portoghese ma anche il Portogallo è in procinto di emanare un decreto simile a quello spagnolo. Come dice Tommasi, in tempo di pandemia non esistono campi neutri. Il calcio dovrebbe fermarsi. Del tutto (fonte Ansa).