TORINO – Il Torino ha annullato la conferenza stampa di mister Moreno Longo prima della partita di Serie A contro il Napoli per l’allarme coronavirus. Lo ha comunicato la stessa società granata attraverso questo comunicato stampa:

“In osservanza dell’Ordinanza della Regione Piemonte, il Torino Football Club comunica che domani, venerdì 28 febbraio, non si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita Napoli-Torino”.

Napoli-Torino di Serie A affidata all’arbitro Maurizio Mariani. Allenamento differenziato per Berenguer.

Sarà Maurizio Mariani, della sezione AIA di Aprilia, il direttore di gara di Napoli vs Torino, in programma sabato alle ore 20.45. Assistenti saranno i signori Bindoni e Caliari, quarto ufficiale il sig. Abbattista. V.A.R. sarà il sig. La Penna, A.V.A.R. il sig. Giallatini.

Allenamento mattutino per il Torino, in preparazione alla partita contro il Napoli in calendario sabato sera allo stadio San Paolo. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma tecnico ed esercitazioni a tema.

Sessione personalizzata per Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, lavoro sulla parte atletica per Millico. Domani seduta di rifinitura, poi pranzo e partenza – per i calciatori convocati – per Napoli (fonte torinofc.it).