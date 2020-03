ROMA – Francesco Totti, che in questi giorni è tra i protagonisti del reality in onda su Amazon Prime Video “Celebrity Hunted”, ha deciso di scendere in campo contro il coronavirus.

Ad annunciarlo, è lo stesso ex capitano della Roma attraverso un video che ha postato su Instagram e sugli altri suoi canali social. Riportiamo di seguito il suo messaggio.

“DASH E IO STIAMO A CASA E DONIAMO… E TU? Link in BIO 💪

Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari.

Con @dash_italia abbiamo già contribuito donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita.

Insieme ne usciremo più forti di prima! 💪💪💪 Grazie!

#iorestoacasaedonoetu? #andràtuttobene #Dash @dash_italia”.

Coronavirus, Fonseca: “Questa emergenza sanitaria ci unirà di più”.

“Sono sicuro che questa emergenza sanitaria che ora ci separa, ci unirà di più in futuro”. Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in un post su Instagram.

“In questo momento la strategia di gioco è chiara a tutti: stiamo a casa. Ed è quello che sto facendo anch’io qui a Roma – spiega L’allenatore portoghese in riferimento alle disposizioni legate all’emergenza coronavirus -. Insieme, possiamo vincere questa battaglia in Italia, in Europa e nel mondo”. (fonte ANSA).