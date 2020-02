PIANCASTAGNAIO (SIENA) – King Udoh, ex giocatore della Juventus, non è l’unico tesserato della Pianese ad aver contratto il coronavirus. Un quarto giocatore della Pianese, la squadra di calcio di Piancastagnaio (Siena) che milita nel campionato di serie C, è risultato “positivo al Covid-19”.

Lo rende noto la stessa società sportiva con una nota aggiungendo che al momento si trova “in isolamento nella sua abitazione ed è sotto osservazione da parte delle autorità competenti”.

Nel comunicato non si specifica se il giocatore sia in isolamento domiciliare in Toscana o in un’altra regione. Degli altri giocatori due sono seguiti dai servizi sanitari toscani, un altro è in isolamento a Ravenna.

In totale sono cinque i casi sospetti positivi al coronavirus all’interno della società di calcio di Piancastagnaio. Oltre ai quattro giocatori, infatti, tra i sospetti positivi nei giorni scorsi anche un collaboratore della società che si trova ricoverato all’ospedale di Siena.

Secondo quanto si apprende il quarto giocatore della Pianese risultato positivo al Covid-19 è originario del Veneto. I calciatori e tutto lo staff tecnico della società sportiva toscana sono in quarantena da martedì scorso, da quando cioè è scattato il protocollo sanitario in seguito al primo tampone risultato positivo al coronavirus.

Dopo la partita con la Juventus U23 che la Pianese ha disputato domenica scorsa ad Alessandria, i giocatori avevano fatto rientro nelle rispettive abitazioni in attesa di riprendere gli allenamenti. Alla notizia del primo positivo, la società aveva invitato i calciatori a rimanere nelle proprie abitazioni.(fonte ANSA).