VALLADOLID (SPAGNA) – Il Valladolid, società di calcio spagnola presieduta dall’ex calciatore dell’Inter Ronaldo, ha rifiutato il kit di tamponi forniti dalla Liga Spagnola per metterli a disposizione dei più bisognosi.

La nota stampa del Valladolid è riportata da mediagol.it.

“La Liga ci ha offerto i test ma non li abbiamo presi per motivi medici e sociali. Nessun giocatore ha presentato alcun sintomo e crediamo che ci siano persone là fuori che sono molto meno benestanti di noi che ne hanno bisogno molto più di noi.

Sono quelle persone che dovrebbero avere la priorità.C’è la vita di molte persone in gioco – ha continuato Rubiales in conferenza stampa – mi sembra fuori luogo usare test sui calciatori quando ci sono persone che ne hanno bisogno.

Il risultato per il giocatore è lo stesso, se sono positivi e non presentano sintomi gravi saranno confinati a casa. Testare i giocatori è assolutamente anti-patriottico in queste condizioni”.

In questo momento, la Liga Spagnola è ferma così come la Serie A e gli altri principali campionati europei per l’emergenza coronavirus. Il Valladolid è quindicesimo in classifica.

Se il campionato spagnolo finesse oggi, il Valladolid sarebbe falso. In questo caso, il club di Ronaldo avrebbe conseguito il suo obiettivo stagionale.