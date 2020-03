ROMA – Il coronavirus ha fermato il calcio in tutta Europa. Anche in Italia non si sta più giocando. Per questo motivo, i calciatori della Serie A hanno deciso di allenarsi in casa.

Insomma, restare a casa ok ma tenendosi in allenamento. Villar, che è arrivato alla Roma lo scorso gennaio dall’Elche, sta affinando la sua tecnica attraverso dei palleggi con la carta igienica.

Il suo particolare metodo di allenamento è stato apprezzato dai tifosi della Roma che lo hanno riempito di like.

Coronavirus, la campagna portata avanti dalla Roma.

Il CEO dell’AS Roma Guido Fienga ha ringraziato pubblicamente i tifosi della Roma che stanno dando il loro contributo nella campagna del Club per contrastare il COVID-19.

Con oltre 25.000 persone contagiate e più di 1.800 decessi, l’Italia è il secondo paese più colpito dal Coronavirus dopo la Cina.

Nella giornata di giovedì la società giallorossa ha lanciato un’iniziativa su GoFundMe per raccogliere fondi utili ad acquistare le attrezzature diagnostiche e cliniche dedicate all’assistenza ai pazienti contagiati, da devolvere all’Ospedale Lazzaro Spallanzani.

Il presidente Pallotta e Roma Cares hanno donato come base di partenza 50 mila euro ciascuno e da parte dei tifosi finora sono arrivati più di 75 mila euro, ai quali si sono aggiunte diverse somme provenienti da beneficiari anonimi.

Nelle ultime ore, la campagna è quindi riuscita a superare quota 250 mila euro, arrivando così a metà strada rispetto al traguardo prefissato di 500 mila euro.

“La risposta all’iniziativa è stata incredibile”, ha dichiarato Fienga, che a sua volta ha offerto 10 mila euro alla causa.

“I nostri sostenitori, da Roma, dall’Italia e da tutto il mondo, stanno dando il loro contributo per acquistare attrezzature di cui l’ospedale necessita con la massima urgenza e ci tengo a ringraziarli.

Nella nostra Società stiamo tutti lavorando alacremente per sostenere l’iniziativa e giocatori e staff tecnico sono pronti a dare un grande contributo in tal senso.

Sappiamo quanto l’Italia stia soffrendo e quanto le persone abbiano paura in un momento come questo, ma i dottori e gli infermieri dello Spallanzani e degli ospedali di tutta Italia stanno facendo un lavoro straordinario. Abbiamo la responsabilità offrire loro il tutto il nostro appoggio”.

Dal lancio della campagna, la Roma ha già ordinato 25.000 mascherine FFP2, 1.500 mascherine FFP3, 1.400 mascherine chirurgiche, 120 flaconi da 500 ml di disinfettante per le mani e 4.000 da 80 ml.

Domenica il club ha consegnato le prime 600 mascherine chirurgiche all’ospedale Sant’Andrea di Roma (fonte sito As Roma).