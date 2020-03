MADRID (SPAGNA) – Il governo spagnolo ha bloccato i voli da e per l’Italia per frenare il contagio da coronavirus. Questo divieto mette a serio rischio le partite di Europa League Siviglia-Roma e Getafe-Inter ed il match di Champions League Barcellona-Napoli. La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma di Filippo Maria Ricci, lo spiega pubblicando integralmente il decreto emesso dal governo spagnolo.

“La misura restrittiva si applica a tutti i voli diretti realizzati dalla Repubblica Italiana al Regno di Spagna, ad eccezioni di voli di Stato, scali con fini non commerciali (quindi senza sbarco o imbarco di passeggeri), voli posizionali (quindi senza passeggeri e solo per posizionare l’aereo per un’operazione successiva), voli merci, voli con fini umanitari, voli sanitari o voli di emergenza”.

Le partite sono a rischio perché i voli charter normalmente usati dalla squadre di calcio non sono tra le categorie alle quali è concessa una deroga. Per poter giocare queste partite, le squadre italiane e spagnole dovranno richiedere un permesso speciale al Ministerio de Fomento (sviluppo) spagnolo.

Questo permesso verrà accordato oppure no? Alla luce delle ultime notizie sull’espansione del coronavirus sia in Italia che in Spagna non è scontato che la risposta sia sì.