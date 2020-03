Coronavirus, medici ‘You’ll never walk alone’. Klopp si commuove (fermo immagine da video YouTube)

LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Jurgen Klopp si è emozionato dopo aver visto il video dei medici di Liverpool che cantavano ‘You’ll never walk alone’, inno della sua squadra, in ospedale.

Secondo Jurgen Klopp, che sulla panchina del Liverpool ha vinto praticamente tutto, gli eroi non sono i calciatori ma proprio il personale ospedaliero (tra loro ci sono anche i medici ovviamente).

Jurgen Klopp non ha mai voluto esprimersi sul coronavirus perché non è un medico ma un semplice allenatore di calcio.

“Ho avuto un video di persone in un ospedale, appena fuori dalla terapia intensiva, che cantavano ‘You’ll never walk alone’ (l’inno del Liverpool, ndr). Ho cominciato subito a piangere”.

Il tecnico tedesco dei Reds, Juergen Klopp, in un’intervista al sito del club, parla a lungo della emergenza pandemia e di chi ogni giorni è “in prima linea”, raccontando la sua emozione nel vedere quella testimonianza mandatagli dallo staff sanitario di un ospedale inglese.

“È grandioso tutto ciò che stanno facendo, incredibile – afferma l’allenatore tedesco -. Queste persone non solo lavorano ma hanno un grande spirito.

Si mettono in pericolo perché aiutano le persone, quindi non ho potuto ammirarle di più e apprezzarle di più, davvero non potevo” (fonte Ansa e video YouTube).