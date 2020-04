Coronavirus, Zazzaroni a Cassano: “Ma tu non hai mai lavorato, che te frega di stare in quarantena?” (foto Ansa)

GENOVA – Simpatico siparietto tra Ivan Zazzaroni e Antonio Cassano nel corso di una intervista rilasciata da Fant’Antonio al Corriere dello Sport.

Cassano si lamentava di non essere più uscito da casa, Zazzaroni lo ha preso in giro dicendogli: “Ma tu non hai mai lavorato in vita tua, cosa te frega di stare in quarantena?“.

Cassano ha parlato del coronavirus:

“Ma Ivan, io ti dico la sincera verità, i primi giorni l’ho presa superficialmente, dicevo ah vabbè è una cosa che a noi non ci tocca, non ci tocca. Però poi ogni giorno che alle 18 vedo Sky Tg 24 e la protezione civile e dicono morti, morti, morti, contagio facile da prendere, ecco un pochettino, ti dico la sincera verità, non è che ho paura ma un pò di preoccupazione ce l’ho, perché dico cavolo, può succedere a tutti, ed è una preoccupazione. Poi però non so, domani torneremo alla vita normale? Boh, non so come sarà domani, questo non lo so…”.

Cassano ha anche parlato della riduzione degli stipendi dei calciatori di Serie A per l’emergenza coronavirus: