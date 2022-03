Corsa scudetto 2022: il calendario di Milan, Inter, Napoli e Juventus (e gli scontri diretti)

Momento decisivo della corsa scudetto nel campionato di Serie A 2021-2022. Il Milan con la vittoria a Napoli si è portato al primo posto con due punti di vantaggio sull’Inter (che ha però una partita da recuperare, a Bologna) e tre sul Napoli. La Juventus, quarta, è staccata dalla vetta di sette lunghezze. A dieci giornate dal termine vediamo il calendario delle quattro.

Corsa scudetto 2022, Milan calendario più agevole?

Il Milan nelle prossime settimane vanta un calendario più abbordabile rispetto alle rivali. Basti pensare che i rossoneri non hanno impegni di coppa mentre l’Inter già domani è attesa dalla gara di Champions League a Liverpool, dove però dovrà ribaltare lo 0-2 dell’andata. In caso di arrivo a pari punti, il Milan è in vantaggio con l’Inter ed in parità con Napoli e Juve. L’Inter, che deve giocare ancora con la Juve (1-1 l’andata), è in vantaggio con il Napoli. Il Napoli invece è in vantaggio con la Juventus. Vediamo nel dettaglio il calendario delle predendenti allo scudetto.

Calendario Milan, le prossime partite

MILAN 60 punti

MILAN-Empoli

Cagliari-MILAN

MILAN-Bologna

Torino-MILAN

MILAN-Genoa

Lazio-MILAN

MILAN-Fiorentina

Verona-MILAN

MILAN-Atalanta

Sassuolo-MILAN

Calendario Inter, le prossime partite

INTER 58 punti (una partita in meno)

Torino-INTER

INTER-Fiorentina

Juventus-INTER

INTER-Verona

Spezia-INTER

INTER-Roma

Udinese-INTER

INTER-Empoli

Cagliari-INTER

INTER-Sampdoria

da recuperare Bologna-INTER (data ancora incerta)

Calendario Napoli, le prossime partite

NAPOLI 57 punti

Verona-NAPOLI

NAPOLI-Udinese

Atalanta-NAPOLI

NAPOLI-Fiorentina

NAPOLI-Roma

Empoli-NAPOLI

NAPOLI-Sassuolo

Torino-NAPOLI

NAPOLI-Genoa

Spezia-NAPOLI

Calendario Juventus, le prossime partite

JUVENTUS 53 punti

Sampdoria-JUVENTUS

JUVENTUS-Salernitana

JUVENTUS-Inter

Cagliari-JUVENTUS

JUVENTUS-Bologna

Sassuolo-JUVENTUS

JUVENTUS-Venezia

Genoa-JUVENTUS

JUVENTUS-Lazio

Fiorentina-JUVENTUS