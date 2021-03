Cosmi bestemmia: “Siamo in un Paese laico o no?”, poi chiarisce: “Ma non voglio dire che la blasfemia è una cosa normale” (foto Ansa)

Cosmi bestemmia: “Siamo in un Paese laico o no?”, poi chiarisce: “Ma non voglio dire che la blasfemia è una cosa normale“. Nemmeno il tempo di tornare a vincere una partita in Serie A che l’ex allenatore del Perugia si è beccato subito una squalifica per bestemmia.

In un primo momento, il tecnico del Crotone aveva cercato di minimizzare la sua squalifica dichiarando:

“Sono dispiaciuto per il rumore mediatico seguito all’interpretazione delle mie dichiarazioni di venerdì nel post partita di Lazio-Crotone. La bestemmia? Siamo in un Paese laico o no?”.

Cosmi bestemmia: “Non era mia intenzione sdoganare la blasfemia”

Poi è arrivato il suo chiarimento attraverso i canali social del Crotone:

”La mia era una riflessione in generale, auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione”.

Bestemmia Cosmi: “Non voglio far passare la blasfemia per una cosa normale”