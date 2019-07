MILANO – Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la Notizia, ha fatto il pieno di like con una dichiarazione d’amore per Bobo Vieri postata su Instagram in occasione del 46esimo compleanno dell’ex attaccante dell’Inter che è anche il suo compagno e padre di suo figlio.

Costanza Caracciolo, post Instagram per Vieri: “Sono orgogliosa di te”.

“Volevo dirti pubblicamente quanto sono orgogliosa della persona che sei.

Molte persone non ti conoscono e a volte si basano solo sul tuo lato giocoso e frivolo che spesso mostri, altre non ti sopportano proprio, ma alla maggior parte Regali gioia e sorrisi quotidianamente, e poi diciamolo pure, quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile.

Sposi progetti dal nulla che con impegno e dedizione (che ti hanno sempre contraddistinto), riesci ad avere un successo incredibile. 👏🏼👏🏼👏🏼😹

Come tutti hai “qualche difetto”, e chi ti conosce, sa bene di cosa parlo, starti accanto non è poi così facile, 🙄😂🤦🏼‍♀️maaaaa non potevo avere di meglio accanto, uomo e oggi padre dolce e premuroso. 💑

Oggi oltre al tuo compleanno è anche l’apertura della terza edizione della Bobo Summer cup, dove ti ho visto lavorare tutti i santi giorni, giorno e notte, no stop, per fare felice, te, i tuoi amici, la tua famiglia e soprattutto per far felici chi ha più bisogno di noi. Ti fa molto onore caro amore mio. ❤️

Sei un esempio Chris,per tutti, e mi dispiace che non tutti possono avere la fortuna di conoscere davvero l’uomo che sei, ma, una cosa è certa, tua figlia sarà molto orgogliosa del padre che ha, per quello che hai fatto, che fai e che sono sicura farai ancora, perché chi ti ferma a te??? (Niente e nessuno) Ti auguro il meglio, sempre! Tua #cocopops #loveyou ❤️

Ps: agli invidiosi e alle invidiose hiiiii ohhhh 🤘🏼”.