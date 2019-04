ROMA – Coutinho lascerà il Barcellona a fine stagione? E se dovesse lasciare il Barcellona dove andrà? L’ex attaccante dell’Inter vuole capire il suo futuro in squadra. E così Coutinho, raccontano in Spagna, nei giorni scorsi si è incontrato con la dirigenza del Barcellona per capire le prossime mosse. La Juventus, da lontano, intanto osserva e studia la situazione. Ma si tratta solo di primi passi di una, solo possibile, lunga e complicata trattativa.

Intanto proprio in queste ore l’ex tecnico dell’Inter Rafa Benitez ha svelato un retroscena sull’attaccante del Barcellona:

“Alcuni giocatori non volevano accettare l’idea di lasciare spazio ad uno come lui. Chi aveva appena vinto il Triplete non riusciva a capire il motivo per il quale Coutinho dovesse avere più spazio rispetto a loro”. E ancora: “Quando sono arrivato mi hanno promesso degli acquisti, ma non firmò nessuno. E quando succede una cosa del genere, hai ovviamente una crisi”. Fonte: Calciomercato.it.