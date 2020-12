Covid in Premier League. Per via della pandemia che sta colpendo fortemente la Gran Bretagna, il big-match tra Manchester City e Everton è stato rinviato.

Covid, troppi contagiati nelle file del Manchester City

Troppi contagiati nelle file del Manchester City. La partita era in programma la sera di oggi, lunedì 28 dicembre.

Nel pomeriggio la decisione del rinvio presa dalla Lega inglese a causa delll’aumento dei contagi nelle file del Manchester City.

Everton-Manchester City la seconda gara rinviata in questa stagione

Everton-Manchester City è la seconda gara di Premier League rinviata in questa stagione a causa del Covid. L’altra era stata Aston Villa-Newcastle di inizio dicembre.

L’Everton di Carlo Ancelotti attualmente occupa il secondo posto e si trova a -3 dal Liverpool.

Il City di Pep Guardiola si trova altri 3 punti indietro.

Non è al momento noto quando verrà giocato il big-mach che fa parte della 17esima giornata. Una settimana fa il Manchester City aveva comunicato quattro casi di positività al Covid-19.

Si tratta di Gabriel Jesus, Kyle Walker e di due membri dello staff tecnico tutti finiti in quarantena dallo scorso 25 dicembre. A questi casi, nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri.

E non finisce qui: il centro sportivo del Manchester City, ha comunicato dalla società, resterà chiuso fino a data da destinarsi in attesa della sanificazione.

Premier League: “Incontro rinviato in via precauzionale”