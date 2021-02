Gli amministratori delegati dell’Inter, Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico, sono risultati positivi al Covid.

Lo rende noto la società nerazzurra che spiega: “Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Antonio Conte e il suo staff in isolamento fiduciario ad Appiano Gentile

E cosa prevedere il protocollo in questi casi? Come per tutte le categorie, chi è entrato in contatto con i positivi dovrà restare in isolamento. In questo caso, ad entrare in questa condizione è anche Antonio Conte e tutto il suo staff. Nessuno di loro potrà infatti tornare nelle rispettive abitazioni.

Saranno tutti in pratica in una sorte di ritiro ad Appiano Gentile, dove si sta preparando la prossima partita di campionato, quella con il Genoa in programma domenica prossima.

Covid, nell’Inter ben 10 calciatori positivi nei mesi scorsi

Nei mesi precedenti, ben dieci calciatori di Conte sono risultati positivi al tampone.

Si tratta dei portieri Padelli e Radu, i difensori Bastoni, Skriniar, Young, Hakimi e Kolarov e dei centrocampisti Gagliardini, Brozovic e Nainggolan, quest’ultimo poi ceduto al Cagliari nel mercato di riparazione di gennaio.