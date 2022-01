Covid in Serie A, più di 80 positivi (solo la Lazio non ne ha): Asl blocca la Salernitana, Juve-Napoli a rischio. Ma la Lega… (foto ANSA)

Dopo la sosta per le pausa natalizia, la Serie A è pronta a tornare in campo. Alcune squadre però non sono d’accordo. Infatti visto l’aumento dei casi di positività dei calciatori al Covid, circa 80 calciatori e diversi membri degli staff positivi, diversi club vorrebbero che la giornata fosse rinviata. Tutte le squadre contano almeno un contagio, tranne (al momento) la Lazio.

Covid in Serie A, la Lega non vuole rinviare

Le ultime notizie arrivano da Verona e da Udine. L’Hellas comunica che “attualmente dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid”. L’Udinese invece ha segnalato il contagio di 7 giocatori e due membri dello staff. Tre nuovi casi segnalati anche dal Torino, mentre nel Napoli sono emerse ieri le positività del difensore Mario Rui e di Spalletti. E domani è in programma Juventus-Napoli.

A guidare la mozione per il rinvio è il Napoli. Seguito da Salernitana (la squadra con più casi, ben 9), Bologna, Torino e Spezia. La Lega Serie A, però al momento non sembra contemplare l’idea di un rinvio. Al momento l’unica partita a rischio è proprio Salernitana-Venezia visto che la Asl locale ha bloccato gli amaranto. Ora si attende la comunicazione ufficiale dell’azienda sanitaria e poi la decisione della Lega Calcio. La Asl di Napoli potrebbe fare lo stesso.

La Lega nel frattempo ha confermato la finale di Supercoppa italiana il 12 gennaio, nonostante Inter e Juventus fossero d’accordo a posticipare.

Positivi in Serie A, l’elenco squadra per squadra

Ecco l’elenco di tutti i positivi squadra per squadra: