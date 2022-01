Covid, squadra bloccata con il 35% degli atleti positivi. La proposta del Governo per il nuovo protocollo

Se il numero di positivi è superiore al 35% la squadra viene bloccata. Questo è uno dei punti principali della bozza del nuovo protocollo anti-Covid portato dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato-Regioni,.

La bozza prevede anche l’isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale.