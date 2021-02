Covid Torino, sei giocatori positivi (anche Belotti che è appena diventato papà). Ai tre dichiarati, si aggiungono oggi altri tre casi di positività al Covid. Sei giocatori in tutto, col rischio che il contagio si sia allargato.

Per la Asl locale il Filadelfia è un focolaio. Per questo ha disposto lo stop agli allenamenti. E per questo, è pressoché certo che indirizzerà la decisione di rinviare il prossimo match di campionato.

Covid Torino, sei giocatori positivi (anche Belotti)

Tutta la squadra è stata messa in isolamento domiciliare. Ci sarebbero infatti anche alcuni positivi al Covid tra lo staff tecnico della squadra.

Venerdì 26 febbraio è in programma allo stadio Grande Torino con il Sassuolo. Gara di cui si attende l’annuncio ufficiale della sospensione e rinvio a data da destinarsi.

Si temono nuovi contagi in casa Torino: il tecnico Davide Nicola è stato costretto a sospendere l’allenamento di questa mattina al Filadelfia.

“In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli” fa sapere il club granata.

Decisione dell’Asl. Stavolta senza possibilità di fraintendimenti.