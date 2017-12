Cristian Totti, esordio con la Roma. La maglia però è la 9

ROMA – Debutto per Cristian Totti con la maglia della Roma. Il figlio di Francesco Totti, ex Capitano della Roma, è sceso in campo con la maglia giallorossa numero 9, nel torneo Liga Promises, dedicato alla categoria Under 12.

Alla manifestazione che si disputa a Tenerife partecipano le principali squadre del panorama spagnolo in aggiunta ad altri grandi club come Juventus, Inter, Roma per l’Italia e il Paris Saint Germain per la Francia. Troppo forti però il Villarreal e il Barcellona, che hanno imposto un sonoro 4-0 alla Roma, mentre più alla portata l’Alaves battuto in rimonta per 2-1.