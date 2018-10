ROMA – A parte tecnici e osservatori che lo fanno per mestiere, alzi la mano chi aveva mai sentito parlare di Cristiano Piccini, terzino 26enne appena convocato nella Nazionale maggiore. Il ct Roberto Mancini lo ha chiamato perché il ruolo era scoperto dopo i contemporanei forfait di Romagnoli e D’Ambrosio, ma di sicuro lo teneva d’occhio da un po’.

E del resto, a dispetto della scarsa se non nulla familiarità con i tifosi italiani, Piccini gioca regolarmente in Champions League, è titolarissimo nel Valencia nella Liga spagnola, ha una clausola rescissoria mica da niente: 80 milioni di euro. Mancini, che vuole giocatori che giochino e non facciano da sparring partner a più celebrati (magari solo a parole) colleghi stranieri nei club, non ha avuto dubbi: “Penso che sia meglio che Piccini giochi all’estero, almeno gioca. Ha avuto esperienze diverse, sta facendo bene e lo seguiamo da tempo, per quello lo abbiamo chiamato. Può avere un futuro importante, gioca in Champions League… quasi sempre”.

In effetti in Champion ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i migliori, ha sfidato senza timori reverenziali gli assi del Manchester United. Prodotto del vivaio della Fiorentina, nel 2014 giocò una super-partita durante il precampionato estivo contro il Betis Siviglia: l’attuale allenatore dell’Udinese Julio Velazquez non ci pensò due volte a portarlo in Spagna.

Buona partenza ma poi un grave infortunio, quindi trasferimento in Portogallo l’anno scorso con, come si dice, definitiva consacrazione che gli è valsa l’interesse del Valencia: 10 milioni sul piatto e Piccini ha cambiato maglia e ottenuto la blindatura del caso con una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.