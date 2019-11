TORINO – E per fortuna che a detta di Sarri non era al meglio dal punto di vista fisico… Cristiano Ronaldo ha segnato 4 reti in 2 partite raggiungendo quota 99 gol in Nazionale e qualificando il Portogallo ad Euro 2020. Queste prestazioni straordinarie hanno scaturito le reazioni della sorella Katia e del ct del Portogallo Fernando Santos nei confronti di Sarri.

La sorella ha scritto su Instagram che con il fratello non si scherza, mentre il ct del Portogallo ha detto che Cristiano Ronaldo non è infortunato, anzi è in un periodo di forma straordinario. E le prestazioni in campo gli hanno dato ragione. Al momento Sarri non ha replicato ma è probabile un chiarimento tra il tecnico bianconero al ritorno di Cr7 a Torino.

Il Portogallo ha vinto 2 a 0 contro il Lussemburgo e si è qualificato ad Euro 2020 come secondo del suo raggruppamento vincendo la volata con la Serbia. Il girone è stato vinto dall’Ucraina. Grazie al successo contro il Lussemburgo, il Portogallo si è portato a più tre sulla Serbia che non è andata oltre al pareggio contro l’Ucraina.

La gara contro il Lussemburgo è stata aperta da una rete di Bruno Fernandes. Poi all’86’, Cristiano Ronaldo ha chiuso i giochi su assist di Jota. Grazie a questa rete, Ronaldo si è portato a quota 99 gol in Nazionale. Il fuoriclasse della Juventus potrebbe raggiungere quota 100 durante il prossimo campionato europeo di calcio itinerante (farà tappa anche in Italia, a Roma).

Riportiamo di seguito, il 99° gol di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo. Lo ha realizzato all’86’, durante il match contro il Lussemburgo. E’ stata la rete che ha chiuso l’incontro e che ha permesso al Portogallo di qualificarsi ad Euro 2020. Non è stato il gol più bello della sua carriera ma lo ha festeggiato con gioia perché gli permetterà di partecipare, per vincere, al prossimo campionato europeo di calcio. Video da YouTube.