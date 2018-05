ROMA – “E’ stato molto bello stare nel Real Madrid. Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, a quelli che sono sempre stati al mio fianco”. Queste frasi dette a caldo da Cristiano Ronaldo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ai microfoni di BeIn Sports poco dopo la conclusione della finale di Champions vinta contro il Liverpool mettono in agitazione il mondo madridista nel giorno della “Tredicesima”.

“Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo festeggiare – ha detto ancora CR7 – Godiamoci questo momento, con Zidane e tutto lo staff tecnico: in questo momento il futuro dei giocatori non è così importante”.

“Non ho dubbi – ha aggiunto il portoghese, adesso non è importante. Ora voglio riposarmi, poi andare in nazionale e vedremo cosa succederà. Se sono triste per non aver segnato questa sera? Ditemi chi è il capocannoniere di questa Champions. Chi è che ne ha vinte di più e ha segnato più gol?”.

Ultima battuta sul successo di questa sera: “E’ incredibile, ancora non ce ne rendiamo conto, è un momento unico e non ci sono parole per descriverlo”.