Cristiano Ronaldo: “Ecco perché mostro gli addominali quando esulto”

ROMA – Perché Cristiano Ronaldo spesso mostra gli addominali quando esulta? In una vecchia intervista a una televisione spagnola il campione portoghese spiegava:

“Perché mostro gli addominali quando esulto? Credo che alle donne piaccia. E la mia ragazza mi ha detto che sono bellissimo quando lo faccio”. In un’intervista all’emittente spagnola El Chiringuito tv del 24 maggio scorso, Ronaldo così spiegava al giornalista Josep Pedrerol – che diede la notizia del passaggio di CR7 alla Juventus – che la sua esultanza con la maglietta alzata, in fin dei conti altro non è che una dedica alla fidanzata Georgina Rodriguez.