TORINO – Mentre Cristiano Ronaldo fa di tutto per bruciare le tappe e recuperare dal suo infortunio per giocare Ajax-Juventus di Champions League, i bianconeri sono in campo contro il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri dispone del suo primo match point per lo scudetto. In caso di successo dei bianconeri, e di contemporanea sconfitta del Napoli, la Juve festeggerebbe subito il suo ottavo scudetto consecutivo. Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Torino, il Vice Presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato del recupero dall’infortunio di Cristiano Ronaldo. Nedved è fiducioso e secondo lui il fuoriclasse portoghese sarà presente nel big match europeo contro l’Ajax Amsterdam.

Cristiano Ronaldo in campo contro l’Ajax? Nedved ha risposto così a Sky Sport.

Ci sarà o non ci sarà Cristiano Ronaldo in Champions contro l’Ajax?

Sicuramente, noi stiamo facendo, anzi, lui sta facendo di tutto per esserci, perché la Champions League è la sua competizione. Saremo felici se riuscirà a recuperare. Noi non abbiamo nessuna fretta, ma sta proseguendo molto bene e siamo tutti molto positivi.

Se la mette da solo la fretta?

Lui vuole sempre giocare, potesse giocherebbe anche stasera. Noi abbiamo dovuto frenarlo un po, perché vuole sempre giocare ed è molto positivo per il gruppo.

(fonte Sky Sport).