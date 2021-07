Cristiano Ronaldo al Psg per Icardi, la Juventus studia il colpo. Ma c’è sempre Gabriel Jesus in cima alla lista (foto ANSA)

Cristiano Ronaldo al Psg e Mauro Icardi alla Juventus. Potrebbe essere questo lo scambio più clamoroso del calciomercato estivo. A riportare la notizia è il quotidiano francese L’Equipe. Il club parigino è l’unico fino a questo momento ad aver comprato calciatori di un certo livello, come Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma e Wjnaldum. E così, per completare la rosa e soprattutto il tridente che vede già Neymar e Mbappè, la pazza idea è quella di CR7.

Cristiano Ronaldo, futuro alla Juventus incerto

Il portoghese non ha ancora chiarito il suo futuro e nelle scorse ore ha pubblicato un post (“Il giorno della decisione”) che in tanti hanno associato a imminenti novità sul suo futuro in bianconero. Nei giorni scorsi Nedved ha detto che la Vecchia Signora aspetta Cristiano Ronaldo in ritiro il prossimo 25 luglio ma sarebbe in programma un colloquio tra Jorge Mendes e i dirigenti bianconeri per capire cosa accadrà nelle prossime settimane.

Psg, Icardi pedina per arrivare a Cristiano Ronaldo

Sponda Parigi il sacrificabile per arrivare a Cristiano Ronaldo, sarebbe Mauro Icardi. Gli intermediari di fiducia dell’argentino, avrebbero ripreso i contatti con i club individuati per il rilancio dell’ex attaccante dell’Inter. Su di lui ci sarebbe anche la Roma, con Mourinho che lo vorrebbe fortemente in giallorosso. A frenare la trattativa sarebbe l’alto ingaggio del calciatore che guadagna 9 milioni di euro, cifra ritenuta alta per le casse romaniste.

Idea Gabriel Jesus se parte CR7

Un’altra idea in casa Juve per sostituire il portoghese, è Gabriel Jesus, attaccante della Nazionale verdeoro e del Manchester City. Secondo rumors, Jesus resta il primo della lista in casa bianconera. Ma anche qui bisogna aspettare che il puzzle si completi, con Harry Kane al City e quindi il via libera per il brasiliano.