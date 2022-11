Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, 500 milioni per giocare due anni e mezzo in Arabia (foto ANSA)

Cristiano Ronaldo sarebbe molto vicino alla firma con l’Al Nassr, club dell’Arabia Saudita allenato dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia. Lo scrive il quotidiano spagnolo secondo cui ci sarebbe un accordo da due anni e mezzo con un’offerta mostruosa da circa 200 milioni di euro a stagione (500 il totale) che comprendono ingaggio e accordi pubblicitari.

Cristiano Ronaldo vicino all’Al Nassr per cifre record

Il numero 7 portoghese, dopo aver chiuso malamente la sua seconda avventura con il Manchester United, avrebbe trovato la sua prossima squadra. Ronaldo sarebbe a un passo dal firmare con l’Al Nassr per giocare in Arabia Saudita. Se così fosse, Ronaldo rinuncerebbe a chiudere la carriera con un top club europeo, mettendo da parte le sue ambizioni sportive e la speranza di giocare ancora la Champions League. L’offerta araba, però, è impareggiabile per qualunque società del Vecchio Continente e pure della Mls.

Al Nassr, CR7 per tornare a vincere

L’Al Nassr è guidato in panchina dal francese, ex Roma, Rudi Garcia e nella sua rosa spicca la presenza del portiere colombiano Ospina e dello spagnolo Alvaro Gonzalez. La squadra di Riad, che disputa le partite casalinghe allo stadio Msool Park (capacità di 25.000 tifosi), potrebbe dunque affidarsi a Ronaldo per battere i grandi rivali dell’Al-Hilal, campione in carica della Saudi League.